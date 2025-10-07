Друга ліга. Камбек від Чайки, поразка Полісся-2

У вівторок, 7 жовтня, відбулися ще два матчі в рамках 12 туру Другої ліги сезону-2025/26. У групі А несподіваної домашньої поразки від Скали 1911 зазнав лідер, Полісся-2.

У групі Б Чайка вдома здійснила камбек у матчі проти Пенуела. Господарі до 87 хвилини програвали з рахунком 1:2, проте зуміли здобути перемогу завдяки дублю Миколи Вечурка.

Чемпіонат України – Друга ліга

12 тур, 7 жовтня

Група А

Полісся-2 – Скала 1911 – 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 12 Кобренюк (автогол), 1:1 – 32 Майсурадзе (автогол), 1:2 – 52 Фесенко, 1:3 – 55 Мальський, 2:3 – 81 Йока

Група Б

Чайка – Пенуел – 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Петрунич, 1:1 – 46 Баранов, 1:2 – 59 Бокулев, 2:2 – 87 Вечурко, 3:2 – 90+5 Вечурко

Напередодні в 11 турі Лівий Берег-2 вдома обіграв Чорноморець-2.