Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Друга ліга. Лівий берег-2 переграв Чорноморець-2, Локомотив та Колос-2 розписали нічию

Володимир Максименко — 5 жовтня 2025, 17:47
Друга ліга. Лівий берег-2 переграв Чорноморець-2, Локомотив та Колос-2 розписали нічию
ПФЛ

У неділю, 5 жовтня, відбулось два матчі у межах 11 туру Другої ліги України.

Резервна команда Лівого берега переграла Чорноморець-2, відвантаживши три м'ячі, а Колос-2 та київський Локомотив не виявили переможця.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга
11 тур, 5 жовтня

Лівий берег-2 – Чорноморець-2 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Гереш, 5, 2:0 – Гереш, 44, 3:0 – Бойченюк, 54

Колос-2 – Локомотив Київ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Мордас, 29, 1:1 – Недоля, 56

Напередодні гол Дмитра Хомченовського допоміг Куликів-Білці переграти Лісне у матчі 10-го туру.

Чемпіонат України, Друга ліга Лівий берег Чорноморець-2 Локомотив Київ Колос-2

Лівий берег

Буковина на останніх секундах вирвала перемогу, Металіст програв Лівому берегу у 8 турі Першої ліги
Металіст – Лівий берег, Металург – Буковина: онлайн-відеотрансляції матчів 8 туру Першої ліги
Прикарпаття – Нива Тернопіль, Лівий берег – Буковина: онлайн-відеотрансляція матчів 7 туру Першої ліги
Тур Першої ліги стартував з несподіваної поразки Лівого Берега
Битва претендентів на вихід до УПЛ та зустріч невдах старту сезону: анонс матчів другого туру Першої ліги

Останні новини