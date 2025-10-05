Друга ліга. Лівий берег-2 переграв Чорноморець-2, Локомотив та Колос-2 розписали нічию
ПФЛ
У неділю, 5 жовтня, відбулось два матчі у межах 11 туру Другої ліги України.
Резервна команда Лівого берега переграла Чорноморець-2, відвантаживши три м'ячі, а Колос-2 та київський Локомотив не виявили переможця.
Чемпіонат України з футболу – Друга ліга
11 тур, 5 жовтня
Лівий берег-2 – Чорноморець-2 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Гереш, 5, 2:0 – Гереш, 44, 3:0 – Бойченюк, 54
Колос-2 – Локомотив Київ 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Мордас, 29, 1:1 – Недоля, 56
Напередодні гол Дмитра Хомченовського допоміг Куликів-Білці переграти Лісне у матчі 10-го туру.