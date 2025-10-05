Друга ліга. Лівий берег-2 переграв Чорноморець-2, Локомотив та Колос-2 розписали нічию

У неділю, 5 жовтня, відбулось два матчі у межах 11 туру Другої ліги України.

Резервна команда Лівого берега переграла Чорноморець-2, відвантаживши три м'ячі, а Колос-2 та київський Локомотив не виявили переможця.

Чемпіонат України з футболу – Друга ліга

11 тур, 5 жовтня

Лівий берег-2 – Чорноморець-2 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Гереш, 5, 2:0 – Гереш, 44, 3:0 – Бойченюк, 54

Колос-2 – Локомотив Київ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Мордас, 29, 1:1 – Недоля, 56

Напередодні гол Дмитра Хомченовського допоміг Куликів-Білці переграти Лісне у матчі 10-го туру.