Вдала гра конкурента Довбика дозволила Ромі розгромити Монцу

У понеділок, 24 лютого, відбувся заключний матч 26-го туру Серії А сезону-2025/26, в якому зійшлися Рома та Монца.

Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь столичної команди.

Артем Довбик не потрапив у заявку на гру. Ймовірно, він не встиг відновитися від травми стегна, через яку пропустив і матч Ліги Європи проти Порту.

Замість нього на поле вийшов Ельдор Шомуродов. Узбекистанець вдало провів матч. Спочатку він асистував Алексу Салемакерсу на 10-й хвилині, а на 32-й забив гол.

У другому таймі за "вовків" результативними ударами відзначилися Анхеліньйо та Браян Крістанте.

Футбол – Серія А сезон-2025/26

24 лютого, 26-й тур

Рома – Монца 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Салемакерс (10), 2:0 – Шомуродов (32), 3:0 – Анхеліньйо (73), 4:0 – Крістанте (88)

Для колективу Раньєрі це вже третя перемога поспіль у межах Серії А. Рома не програє в чемпіонаті Італії 10 матчів поспіль. Зараз команда Довбика має 40 очок і посідає 9-те місце.

Монца набрала 14 очок і йде на останньому місці, відстаючи від рятівної 17-ї позиції на 9 очок.