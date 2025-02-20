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Довбик пропустить матч проти Порту через пошкодження

Олег Дідух — 20 лютого 2025, 18:38
Довбик пропустить матч проти Порту через пошкодження
Артем Довбик
Getty Images

Форвард збірної України Артем Довбик не допоможе Ромі у матчі-відповіді плейоф Ліги Європи проти Порту.

Про це повідомляє Анджело Манджанте.

За його інформацією, 27-річний українець не візьме участі у матчі через пошкодження привідного м’язу стегна, яке нападник отримав під час тренування команди в середу, 19 лютого.

Нагадаємо, попередній матч Роми в Серії А проти Парми (перемога 1:0) Довбик пропустив. Головний тренер римлян Клаудіо Раньєрі вирішив дати українцеві відпочити через проблеми з коліном, від яких він страждає протягом останніх кількох місяців.

Матч Рома – Порту відбудеться у четвер, 20 лютого, початок – о 19:45 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 13 голів і 4 асисти у 33 матчах за Рому в усіх турнірах.

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