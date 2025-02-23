Довбик не потрапив у заявку Роми на матч проти Монци

Український форвард Роми Артем Довбик точно пропустить матч проти Монци в межах 26 туру італійської Серії А, який відбудеться 24 лютого.

Про це повідомила пресслужба римського клубу, яка оприлюднила заявку команди на поєдинок.

Як відомо, 27-річний українець пропустив матч з Порту через пошкодження привідного м’язу стегна, яке нападник отримав під час тренування команди в середу, 19 лютого.

Зазначимо, що це не перша м'язова травма Довбика в цьому сезоні, оскільки вже на початку сезону він пропустив 8 днів. Однак його стан не викликає серйозних побоювань в Ромі, і тому є велика ймовірність, що українець відновиться до матчу з Комо (точну дату якого ще не визначено, 2-3 березня).

У поточному сезоні на рахунку Довбика 13 голів і 4 асисти у 33 матчах за Рому в усіх турнірах.