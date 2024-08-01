Динамо повідомило діагноз Дячука

Лікарі Динамо діагностували у Максима Дячука пошкодження ключично-акроміального зчленування.

Про це київський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Точні строки відновлення 21-річного захисника наразі невідомі. Нагадаємо, Дячук травмувався на початку другого тайму матчу-відповіді з Партизаном, коли невдало приземлився на плече після верхового єдиноборства з Салданьєю. Максима вивозили з поля на медичній машині.

Попри травму, Динамо вдруге розгромило Партизан та вийшло у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє проти шотландського Рейнджерс. Замінити Дячука на позиції центрального захисника можуть 19-річний Тарас Михавко, зять Ігоря Суркіса Крістіан Біловар або колумбійський новачок Браян Себальос.