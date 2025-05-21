Де Брейне: Прощатись із Манчестер Сіті доволі дивно

Багаторічний лідер Манчестер Сіті Кевін Де Брейне висловився щодо прощання, яке для нього підготував клуб на матчі з Борнмутом в межах 37 туру АПЛ.

Слова футболіста наводить ESPN.

"Це доволі дивно, але це була неймовірна подорож. Я все ще хочу приносити людям радість та грати в атакувальний, цікавий футбол.

Було чудово працювати на благо цього клубу, я дуже цим пишаюсь.



Мій промах? Це було жахливо, жодних виправдань. Мій син буде дуже суворим зі мною через це.



Той факт, що весь стадіон підтримував мене та мою сім'ю каже сам за себе. Хто ще може таким похизуватись?", – розповів Де Брейне.