Принц Вільям привітав Кейна з перемогою в голосуванні за Золотий м'яч
Старший син короля Великої Британії принц Вільям привітав нападника Баварії Гаррі Кейна зі здобуттям Золотого м'яча.
Слова спадкоємця престолу наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Щиро вітаю Гаррі Кейна з перемогою в голосуванні за Золотий м'яч! Фантастичне досягнення і абсолютно заслужене.
Видатний капітан, чудовий гравець, який подарував уболівальникам стільки незабутніх емоцій", – сказав принц Вільям.
Зазначимо, що в голосуванні за Золотий м'яч-2026 Гаррі Кейн мінімально випередив Кіліана Мбаппе. Трійку замкнув вінгер Барселони Ламін Ямал.
Англієць провів найрезультативніший сезон у кар'єрі. Він забив 73 голи в 65 матчах за Баварію та національну збірну, а також віддав вісім асистів.
Форвард став першим гравцем Баварії з 1981 року, який отримав Золотий м'яч. Востаннє його вигравав Карл-Гайнц Румменігге. Також Кейн став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Овен) англійським футболістом, який виграв ЗМ.
Раніше ексфутболіст Реала Гуті звинуватив організаторів церемонії у змові.