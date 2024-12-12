CAS назвав причину, чому задовольнив позов Тимощука проти УАФ

Спортивний арбітражний суд (CAS) оприлюднив документ, в якому пояснив, що задовільнив апеляцію Анатолія Тимощука проти санкцій з боку УАФ через те, що всі трофеї та нагороди він "здобув давно".

Про сказано у 24-сторінковому документі рішення CAS.

"Це були титули, завойовані апелянтом на ігровому полі багато років тому без будь-якого знаку питання над ними.

Вони не підлягають позбавленню за цих обставин. Жодних звинувачень чи обставин, пов'язаних із завоюванням цих титулів, не було", – йдеться у рішенні CAS.

Нагадаємо, про намір Тимощука судитися з УАФ стало відомо ще в березні минулого року. УАФ позбавила його всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з реєстру збірних.

У середині листопада з'явилася інформація, що він виграв апеляцію. Сам Тимощук жодним чином не коментував це.

Зазначимо, що Тимощук після початку повномасштабного вторгнення жодним чином не засудив дії Росії. Навпаки, він залишився працювати тренером у Зєніті. Нещодавно віддав свою футболку на аукціон, спрямований на допомогу Курській області.