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Бєсєдін травмувався перед матчем чемпіонату Чехії

Олександр Булава — 14 квітня 2025, 22:21
Бєсєдін травмувався перед матчем чемпіонату Чехії
ФК Лішень

Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Бєсєдін пропустив матч Лішені у 22 турі другого дивізіону Чехії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний форвард травмувався під час підготовки до матчу проти Баніка. У нього діагностували травму ахілла. Терміни відновлення не вказані.

Нагадаємо, Бєсєдін підписав контракт з Лішень 18 січня та з того часу відзначився 1 голом. Строки підписаного контракту не розголошуються. Команда посідає 5 місце в чемпіонаті та набрала 30 балів. До місця, що дасть шанс підвищитися в класі – 6 очок.

З 1 січня форвард отримав статус вільного агента. Казахський Ордабаси не став продовжувати контракт з екснападником Динамо та збірної України.

Раніше повідомлялося про інтерес до Бєсєдіна з боку кількох румунських клубів. А тренер одного з них навіть підтвердив переговори з українцем.

Артем Бєсєдін

Артем Бєсєдін

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