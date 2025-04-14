Бєсєдін травмувався перед матчем чемпіонату Чехії

Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Бєсєдін пропустив матч Лішені у 22 турі другого дивізіону Чехії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний форвард травмувався під час підготовки до матчу проти Баніка. У нього діагностували травму ахілла. Терміни відновлення не вказані.

Нагадаємо, Бєсєдін підписав контракт з Лішень 18 січня та з того часу відзначився 1 голом. Строки підписаного контракту не розголошуються. Команда посідає 5 місце в чемпіонаті та набрала 30 балів. До місця, що дасть шанс підвищитися в класі – 6 очок.

З 1 січня форвард отримав статус вільного агента. Казахський Ордабаси не став продовжувати контракт з екснападником Динамо та збірної України.

Раніше повідомлялося про інтерес до Бєсєдіна з боку кількох румунських клубів. А тренер одного з них навіть підтвердив переговори з українцем.