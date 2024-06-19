Бєланов: У поєдинку з румунами ми побачили "зіркову хворобу"

Володар Золотого м’яча-1986 Ігор Бєланов вважає, що у деяких гравців збірної України є "зіркова хвороба".

Про це він розповів у інтерв’ю Sport.ua.

"Незадовго до старту чемпіонату Європи в одному із своїх коментарів я застерігав, що головним на турнірах такого масштабу є мікроклімат у команді, зосередженість футболістів та недопустимість прояву "зіркової" хвороби. Якщо не буде мікроклімату, то ніякого результату годі й чекати. Та й "зірковість" на чемпіонатах світу та Європи не проходить.

І що ми побачили у поєдинку з румунами? Це якраз і називається – "зіркова хвороба". Вона простежувалась у половини наших "крутих" футболістів. Як не прикро, але виконувати чорнову роботу мало хто хоче. А комусь бо треба працювати, робити справу! Ви мене вибачте, але 0:3 від Румунії – це вже неповага не тільки до мільйонів українців, які потерпають від війни, а й до тренера та самих себе.

Перед початком континентальної першості у засобах масової інформації з’являлись різні публікації, які футболістів нашої збірної явно перехвалили. А цього не можна робити, не можна! Потрібна стриманість в оцінках, щоб люди у збірній були наче одне ціле. Якщо цього не буде – нічого не вийде", – сказав Бєланов.