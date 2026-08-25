Президент нагородив Бєланова відзнакою "Національна легенда України"
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вручили державні нагороди "Національна легенда України".
Про це повідомляє Суспільне Культура.
Цього року відзнаку отримали 18 видатних особистостей. Серед лауреатів — українські військовослужбовці, митці, музиканти, спортсмени, іноземні партнери та журналісти, які зробили вагомий внесок у розбудову та захист нашої держави.
Зокрема, нагороду отримав Ігор Бєланов — найкращий футболіст Європи 1986 року. Колишній нападник київського Динамо став другим в історії українцем володарем "Золотого м'яча".
Загалом за час існування трофея цей престижний титул здобували лише троє українців. Двоє за часів СРСР — Олег Блохін у 1975 році та Ігор Бєланов у 1986-му, а Андрій Шевченко виборов його вже за незалежної України, у 2004-му.
Зазначимо, що президентську відзнаку "Національна легенда України" заснували 14 липня 2021 року, а перших лауреатів відзначили 22 серпня — напередодні 30-ї річниці Незалежності. Нагородою вшановують за особливі заслуги у служінні українському народові, а також за вагому громадську та благодійну діяльність.
Державна відзнака виготовлена із золота та виконана у формі стилізованої квітки. Вона складається з п'яти концентричних шарів, що зменшуються до центра, кожен із яких містить по вісім синіх та жовтих пелюсток.