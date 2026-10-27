Бєланов розповів, чому Блохін пропустив церемонію вручення Золотого м’яча-2026

У понеділок, 26 жовтня, у Лондоні відбулася церемонія вручення Золотого м'яча-2026. На події були присутні двоє українських володарів престижної нагороди – Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. Третій український володар нагороди Олег Блохін пропустив захід через застуду.

Про це розповів Бєланов у Фейсбук.

"Мені та Андрієві Шевченку випало спостерігати за цим видатним дійством із ложі почесних гостей разом із Легендами кількох поколінь Христо Стоїчковим, Лотаром Матеусом, Гаррі Лінекером, Майклом Оуеном та іншими видатними Зірками", – розповів він.

До останнього сподівалися побачити на церемонії Блохіна, однак той був змушений скасувати поїздку через проблеми зі здоров'ям.

"Бракувало тільки нашого Олега Блохіна. Ми до останнього сподівалися, що Олег Володимирович доєднається до нашої компаніі але через неприємну застуду він вирішив скасував поїздку до Лондона", – зазначив він.

Бєланов зізнався, що вважав Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямала фаворитами. Водночас він залишився задоволеним перемогою Гаррі Кейна.

"Зізнаюсь, що моїми фаворитами були Кіліан Мбаппе та Ламін Ямаль, але тут у столиці Сполученого Королівства, я відчув, що найбільш органічним було нагородити прекрасного англійського джентльмена в образі Джеймса Бонда – видатного футболіста Гаррі Кейна, поява якого викликала шквал овацій у залі театру "Паладіум", – підсумував Бєланов.

Нагадаємо, що в голосуванні за Золотий м'яч-2026 Гаррі Кейн мінімально випередив Кіліана Мбаппе. Трійку замкнув вінгер Барселони Ламін Ямал.