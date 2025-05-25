Була певна нервозність, – Буяльський оцінив сезон Динамо без поразок в УПЛ

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився емоціями від перемоги команди в чемпіонаті України, яку "біло-сині" здобули без жодної поразки на внутрішній арені.

Слова футболіста передає пресслужба киян.

"Сезон був дуже важкий, у першій його частині у нас було багато переїздів, менше тренувального процесу. Але, мені здається, чим більше на нас навантаження, тим відповідальнішими ми виходимо на ігри. Думаю, можна сказати, що першу частину чемпіонату ми провели чудово.



Тиск? Так, він відчувався, особливо протягом останніх матчів, адже хлопці читали, що писали ЗМІ щодо того, що Динамо востаннє давно не програвало жодного матчу в чемпіонаті, коли ставало чемпіоном. Тому, думаю, певна нервозність була присутня, і не все складалося, як хотілося", – розповів Буяльський.