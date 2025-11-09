Буяльський – про поразку Динамо від ЛНЗ: Напевно, не до кінця відновились
Віталій Буяльський
Динамо Київ
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський висловився про несподівану поразку команди від ЛНЗ в матчі 12 туру УПЛ.
Слова футболіста наводить пресслужба киян.
"Важко коментувати, коли команда програє. Напевно, не до кінця відновилися, тому що лише вчора було одне повноцінне тренування. Тому, я думаю, що якоюсь мірою результат сьогоднішнього матчу був закономірним.
ЛНЗ готувався до нашої гри досить тривалий час. Я впевнений, що вони розбирали кожного гравця й добре зіграли в обороні. Це було видно, що ми не могли створити моменти та забити гол. Якщо ми не забиваємо, то важко виграти", – розповів Буяльський.
Також хавбек висловився про пенальті у ворота ЛНЗ, який скасував Микола Балакін.
"Я не бачив, я саме подавав, тому не знаю. Я, в принципі, вже не здивований, що не ставлять пенальті", – резюмував лідер "біло-синіх".
За підсумками гри Динамо розмістилось на 4 місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 20 очок.
У наступному поєдинку "біло-сині" зіграють проти Колоса – гру заплановано на 22 листопада о 15:30 за київським часом.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер Динамо Олександр Шовковський.