Добре обороняються та вибігають у контратаки: Буяльський – про Хамрун Спартанс
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський вважає, що команда підійшла у максимальній готовності до матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс.
Цитує гравця пресслужба клубу.
"Ми провели дуже хороший збір. Спочатку в Києві, а потім в Австрії. На мою думку, ми підготувалися на всі 100%. Проте, наша проблема у тому, що у нас ще не було офіційних матчів тому робитимемо те саме, що робили на зборах. У фізичному й тактичному планах, думаю, ми значно додали та стали набагато кращими, ніж минулого року", – сказав він.
Також капітан "біло-синіх" оцінив суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.
"Тренерський штаб надав нам повну інформацію. Ми розбирали їхній матч, також перед грою на теоретичному занятті наставники детально розкажуть, як ми будем діяти в обороні та атаці.
Знаємо, що наш суперник дуже добре обороняється та вибігає у контратаки. Тож намагатимемося під час матчу якнайменше дозволяти йому це робити", – розповів Буяльський.
Напередодні Олександр Шовковський повідомив, що у першому матчі кваліфікації "біло-синім" не допоможуть півзахисник Валентин Рубчинський і вінгер Анхель Торрес.
Зустріч між Динамо та Хамрун Спартанс відбудеться 22 липня в Мальті. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію зустрічі. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.
Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).