Добре обороняються та вибігають у контратаки: Буяльський – про Хамрун Спартанс

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський вважає, що команда підійшла у максимальній готовності до матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамрун Спартанс.

Цитує гравця пресслужба клубу.

Також капітан "біло-синіх" оцінив суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Тренерський штаб надав нам повну інформацію. Ми розбирали їхній матч, також перед грою на теоретичному занятті наставники детально розкажуть, як ми будем діяти в обороні та атаці.

Знаємо, що наш суперник дуже добре обороняється та вибігає у контратаки. Тож намагатимемося під час матчу якнайменше дозволяти йому це робити", – розповів Буяльський.