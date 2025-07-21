Шовковський назвав кадрові втрати Динамо перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський назвав гравців, які не зможуть зіграти у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

Цитує наставника пресслужба клубу.

У першому матчі кваліфікації "біло-синім" не допоможуть півзахисник Валентин Рубчинський і вінгер Анхель Торрес

"На жаль, у нас точно є дві втрати – це Валентин Рубчинський, який не зможе нам допомогти, та Анхель Торрес, який теж зазнав ушкодження, йому потрібен час. Тому саме вони не потрапили до заявки на ці кваліфікаційні матчі. Решта гравців перебувають у нормальному стані та готуються до гри", – сказав Шовковський.

Нагадаємо, що Динамо уклало угоду з 25-річним колумбійським вінгером Анхелем Торресом на початку травня. Контракт із південноамериканським легіонером, який мав статус вільного агента, чинний три роки.

Зауважимо, що перша зустріч між Динамо та Хамрун Спартанс відбудеться 22 липня в Мальті. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе онлайн-трансляцію зустрічі. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.

Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.