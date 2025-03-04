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Аль-Наср без Роналду не зміг переграти Естеглаль в матчі Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 12:05
Аль-Наср без Роналду не зміг переграти Естеглаль в матчі Ліги чемпіонів
Кріштіану Роналду та Джон Дуран
Аль-Наср

Аль-Наср без Кріштіану Роналду в заявці не зміг переграти іранський Естеглаль в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів АФК.

Поєдинок завершився без забитих м'ячів.

Зимовий новачок команди Джон Дуран, якого Аль-Наср придбав в Астон Вілли за 77 мільйонів євро, мав декілька можливостей для відкриття рахунку, проте не зміг вразити ворота тегеранців.

Зазначимо, що Роналду до заявки на поєдинок не потрапив. За даними саудівського колективу – через м'язову травму. Втім, раніше західні ЗМІ повідомляли про проблеми зіркового португальця із місцевими законами, де йому загрожувало 99 ударів батогом через його поцілунок артистки, що має інвалідність.

Матч-відповідь між Аль-Насром та Естеглалем відбудеться 10 березня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Роналду зацікавлений у придбанні титулованого клубу Ла Ліги.

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