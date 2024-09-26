Визначилися оцінки гравців Динамо за матч з Лаціо в Лізі Європи

Київське Динамо зазнало розгромної поразки від Лаціо в межах першого раунду основного етапу Ліги Європи.

Аналітичний портал SofaScore визначив оцінки підопічних Олександра Шовковського та їх суперників.

Найвищу оцінку серед гравців Динамо отримав Владислав Кабаєв, який провів на полі 84 хвилини, виконав 3 з 4 спроби дриблінгу, віддав 1 ключовий пас та здійснив 5 перехоплень.

Найнижчий бал заробив Максим Брагару, який вийшов на поле на 64 хвилині, а вже на 72-й був вилучений – 4,8.

Найкращим гравцем поєдинку за версією SofaScore став Булай Діа, який оформив дубль – 8,5 бала.

Наступний матч у Лізі Європи Динамо проведе 3 жовтня проти німецького Гоффенгайма, а Лаціо у той же день прийматиме французьку Ніццу.