Захисник Динамо травмувався на рівному місці в матчі з Лаціо

Центральний захисник Динамо Браян Себальос травмувався в матчі 1 туру Ліги Європи проти Лаціо.

На 18-й хвилині колумбієць намагався наздогнати візаві, але раптово зупинився та схопився за задню поверхню стегна. Себальос ліг на газон та в розпачі просигналізував, що йому потрібна заміна. Замість нього на поле вийшов Крістіан Біловар.

Нагадаємо, Динамо придбало 23-річного центрбека влітку цього року. Тривалий час у Браяна були проблеми з адаптацією через мовний бар'єр, але в нещодавньому матчі проти Ворскли він вперше вийшов у стартовому складі, впевнено відіграв у захисті та забив гол.