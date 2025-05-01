Пропустив тричі за 18 хвилин: Бущан провалив матч чемпіонату проти Аль-Фатеха

У четвер, 1 травня, відбувся матч 30-го туру чемпіонату Саудівської Аравії між Аль-Фатехом і Аль-Шабабом.

Український голкіпер Георгій Бущан вийшов у старті на цей поєдинок, але не допоміг своїй команді здобути позитивний результат, пропустивши три голи за 18 хвилин. Також на його рахунку три сейви. До цього українець три поспіль матчі не потрапляв навіть у заявку команди.

Аль-Шабаб зміг відповісти лише одним м'ячем, поступившись у підсумку 1:3.

Статистичний портал SofaScore поставив колишньому голкіперу Динамо оцінку 6,1, що стало другим найгіршим результатом серед гравців Аль-Шабаба.

Раніше він опинився у Топ-50 найкращих воротарів світу за минулий рік за версією футбольної обсерваторії CIES.

Також повідомлялося, що Аль-Шабаб планує запросити на посаду головного тренера наставника Реала Сосьєдад.