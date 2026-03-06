Ексгравець збірної Італії оголосив про закінчення кар'єри

36-річний атакувальний півзахисник Джакомо Бонавентура повішав бутси на цвях.

Про це він оголосив на своїй сторінці в інстаграмі.

Його останнім клубом у кар'єрі був саудівський Аль-Шабаб, за який він виступав із липня 2025-го (33 гри).

У своєму футбольному житті Бонавентура перетинався з Міланом (184 матчі), Фіорентиною (162), Аталантою (135), Падовою (18) та Перголеттезе (3).

У складі Аталанти став чемпіоном Серії А у сезоні-2010/11, а також завоював Суперкубок Італії разом із "россонері" (2016/17).

Також має за своєю спиною 13 поєдинків за збірну Італії, у яких відзначився голом та 4 асистами.

