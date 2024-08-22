Бущан прокоментував поразку Динамо від Зальцбурга
Воротар київського Динамо Георгій Бущан вважає, що команді не пощастило у матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбурга.
Про це він розповів у післяматчевому коментарі для MEGOGO.
"Сьогодні гра була рівна, просто треба було реалізовувати свої моменти. просто не пощастило. Але команда грала до кінця і я думаю, що в нас будуть шанси зіграти якомога краще в Австрії.
Чому помилялися захисники? Ну я думаю, що і хвилювання, і команда добре пресингувала, і в першому таймі не все виходило. Були і мої помилки. Але у другому таймі все налагодили, просто не пощастило", — сказав наставник.
Нагадаємо, поєдинок завершився перемогою Зальцбурга. Віцечемпіон України поступився з рахунком 0:2. Матч-відповідь відбудеться 27 серпня.
Зауважимо, що найкращим гравцем зустрічі став півзахисник киян Микола Шапаренко.