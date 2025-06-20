Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Колишній голкіпер Динамо може перебратися в чемпіонат Франції

Олексій Мурзак — 20 червня 2025, 16:58
Колишній голкіпер Динамо може перебратися в чемпіонат Франції
Георгій Бущан
ФК Аль-Шабаб

Колишній голкіпер Динамо, а нині воротар Аль-Шабаба Георгій Бущан, може продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією видання, гравця не проти підписати Ніцца. Кандидатура 31-річного українця входить до списку пріоритетних для французького клубу.

Оглядачі зазначають, що Бущан ідеально відповідає профілю, який шукає Ніцца: фізично міцний голкіпер з міжнародним досвідом та високою концентрацією, трансфер якого не буде надто витратним.

Нагадаємо, що Георгій Бущан приєднався до Аль-Шабаба у січні цього року, перейшовши з Динамо за 3 мільйони євро.

Раніше Георгій опинився у Топ-50 найкращих воротарів світу за минулий рік за версією футбольної обсерваторії CIES.

Георгій Бущан Динамо Київ Чемпіонат Франції, Ліга 1 Ніцца Футбольні трансфери Аль-Шабаб

Георгій Бущан

Без Довбика та Миколенка: Ребров оголосив склад збірної України на матчі турніру Canadian Shield
Пропустив тричі за 18 хвилин: Бущан провалив матч чемпіонату проти Аль-Фатеха
Головний тренер Сосьєдада влітку може очолити команду Бущана
Бущан вперше за три тури вийде у старті Аль-Шабаба на матч чемпіонату Саудівської Аравії
Бущан третій матч поспіль не потрапляє у заявку Аль-Шабаба

Останні новини