Бущан став найкращим гравцем матчу Сосьєдад – Динамо за версією SofaScore

Воротар Динамо та збірної України Георгій Бущан отримав найвищу оцінку серед усіх гравців поєдинку 6 туру основного етапу Ліги Європи УЄФА з Сосьєдадом (3:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Український голкіпер виконав 11 сейвів (8 з меж штрафного майданчику), відбив пенальті, після якого на добиванні зіграв Оярсабаль. Також Бущан виконав 22 дальні передачі, 5 з яких стали точними.

Різниця між Георгієм Бущаном та Владиславом Кабаєвим та Миколою Михайленком, які стали другими найкращими гравцями на полі за оцінкою, складає майже 3 бали – 9,4 проти 6,8.

Нагадаємо, що підопічні Олександра Шовковського стали першими і поки єдиною командою, що достроково втратила шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи сезону-2024/25.