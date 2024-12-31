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Бущан збільшив кількість "сухих" матчів в УПЛ і наблизився до топ-20 рейтингу воротарів

Олексій Мурзак — 31 грудня 2024, 16:50
Бущан збільшив кількість сухих матчів в УПЛ і наблизився до топ-20 рейтингу воротарів
Георгій Бущан
ФК Динамо

Голкіпер Динамо Георгій Бущан збільшив кількість "сухих" матчів в УПЛ до 59-ти, потіснив Микиту Шевченка та Рустама Худжамова і розділяє 23-27 місця в рейтингу.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Раніше показника у 59 ігор досягли Євген Паст, Євген Боровик, Андрій Глущенко та Богдан Шуст.

У ході першої частини чемпіонату подолав рубіж 45 "сухих" ігор в УПЛ Євгеній Волинець (Полісся), а Дмитро Різник (Шахтар) – у 40.

Впевнено ж очолює історичний список "найсухіших" воротарів чемпіонату України легендарний Олександр Шовковський – 233 гри.

Раніше Бущан підбив проміжні підсумки першої частини сезону та згадав головні моменти матчу 17-го туру проти Вереса, зауваживши, що в єврокубках таке не проходить.

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Георгій Бущан

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