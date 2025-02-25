Бущан допоміг Аль-Шабабу перемогти в чемпіонаті Саудівської Аравії: відома його оцінка

Колишній воротар Динамо Георгій Бущан допоміг своїй новій команді Аль-Шабабу перемогти Аль-Раед.

Зустріч завершилася із рахунком 2:1, а статистичний портал SofaScore оцінив виступ українського голкіпера у 7,3 бали.

Бущан зробив 6 сейвів, пропустив один гол, віддав 67% точних передач та зробив 40 дотиків до м'яча.

Вперше в новій команді Бущан зіграв унічию. До цього він взяв участь у перемозі та двох поразках Аль-Шабаба, який зараз посідає шосте місце таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, маючи в активі 36 очок.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.