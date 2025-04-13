Штутгарт програв Вердеру, Айнтрахт Ф розгромив Гайденгайм у 29 турі Бундесліги
У неділю, 13 квітня, двома матчами завершився 29-й тур німецької Бундесліги з футболу.
Перший поєдинок пройшов між Штутгартом та Вердером, перемогу в якому святкували гості з Бремена. Із 65 хвилини господарі поля грали в меншості та не змогли втримати бодай нічию. Вже у компенсований час перемогу Вердеру приніс Бьорк, який у підсумку оформив дубль.
У другій зустрічі ігрового дня Анйтрахт Франкфурт не мав проблем із Гайденгаймом, здобувши впевнену вікторію з рахунком 3:0. Ця перемога дозволила "орлам" обійти РБ Лейпциг та піднятися на третю сходинку турнірної таблиці.
Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга
29 тур, 13 квітня
Штутгарт – Вердер 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 19 Стергіу, 1:1 – 32 Бьорк, 1:2 – 90+1 Бьорк
Вилучення: 65 – Вольтеманде (пряма червона)
Айнтрахт Ф – Гайденгайм 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 10 Баоя, 2:0 – 42 Кох, 3:0 – 71 Екітіке
Турнірна таблиця Бундесліги
Нагадаємо, у суботу, 12 квітня, в межах 29 туру відбулося шість матчів. Зокрема, Баварія зіграла унічию з Боруссією, а Баєр не зміг перемогти Уніон.