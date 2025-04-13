Штутгарт програв Вердеру, Айнтрахт Ф розгромив Гайденгайм у 29 турі Бундесліги

У неділю, 13 квітня, двома матчами завершився 29-й тур німецької Бундесліги з футболу.

Перший поєдинок пройшов між Штутгартом та Вердером, перемогу в якому святкували гості з Бремена. Із 65 хвилини господарі поля грали в меншості та не змогли втримати бодай нічию. Вже у компенсований час перемогу Вердеру приніс Бьорк, який у підсумку оформив дубль.

У другій зустрічі ігрового дня Анйтрахт Франкфурт не мав проблем із Гайденгаймом, здобувши впевнену вікторію з рахунком 3:0. Ця перемога дозволила "орлам" обійти РБ Лейпциг та піднятися на третю сходинку турнірної таблиці.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

29 тур, 13 квітня

Штутгарт – Вердер 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 19 Стергіу, 1:1 – 32 Бьорк, 1:2 – 90+1 Бьорк

Вилучення: 65 – Вольтеманде (пряма червона)

Айнтрахт Ф – Гайденгайм 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Баоя, 2:0 – 42 Кох, 3:0 – 71 Екітіке

Турнірна таблиця Бундесліги

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Нагадаємо, у суботу, 12 квітня, в межах 29 туру відбулося шість матчів. Зокрема, Баварія зіграла унічию з Боруссією, а Баєр не зміг перемогти Уніон.