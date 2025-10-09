Кейна визнано найкращим гравцем місяця у Бундеслізі
Гаррі Кейн
Getty Images
Нападника мюнхенської Баварії Гаррі Кейна було визнано гравцем місяця Бундесліги за підсумками вересня.
Про це повідомила пресслужба ліги.
У вересні 32-річний Кейн провів три матчі в чемпіонаті Німеччини, в яких забив 7 голів.
Загалом у поточному сезоні на рахунку Кейна 18 голів та 3 асисти у 10 поєдинках.
Напередодні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кейн планує повернутися в АПЛ влітку 2026 року, а головним претендентом на підписання форварда є Манчестер Юнайтед.
Раніше з'явилася інформація, що Баварія готова запропонувати Гаррі Кейну новий контракт.