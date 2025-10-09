Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кейна визнано найкращим гравцем місяця у Бундеслізі

Олексій Мурзак — 9 жовтня 2025, 19:08
Кейна визнано найкращим гравцем місяця у Бундеслізі
Гаррі Кейн
Getty Images

Нападника мюнхенської Баварії Гаррі Кейна було визнано гравцем місяця Бундесліги за підсумками вересня.

Про це повідомила пресслужба ліги.

У вересні 32-річний Кейн провів три матчі в чемпіонаті Німеччини, в яких забив 7 голів.

Загалом у поточному сезоні на рахунку Кейна 18 голів та 3 асисти у 10 поєдинках.

Напередодні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кейн планує повернутися в АПЛ влітку 2026 року, а головним претендентом на підписання форварда є Манчестер Юнайтед.

Раніше з'явилася інформація, що Баварія готова запропонувати Гаррі Кейну новий контракт.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гаррі Кейн

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Кейн відповів на спекуляції щодо його можливого повернення в АПЛ
Інтер націлився на воротаря-рекордсмена з Фрайбурга
Беллінгем розчарувався у своєму становищі в Боруссії Дортмунд
Баварія націлилась на трансфер лідера Крістал Пелес
Гамбург розгромив Майнц, Штутгарт переграв Гайденгайм у 6-му турі Бундесліги

Останні новини