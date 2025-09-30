Усіх усе влаштовує: Баварія готова запропонувати Кейну новий контракт

Спортивний директор Баварії Макс Еберль заявив про готовність мюнхенського клубу підписати новий контракт із форвардом Гаррі Кейном.

Слова 52-річного німця наводить ESPN.

Кейн приєднався до Баварії влітку 2023 року. За цей час 32-річний англієць відзначився 100 голами та 29 асистами у 104 матчах за "ротен". Такий вплив футболіста на гру та результати команди спонукає клуб продовжити із ним співпрацю, оскільки чинна угода розрахована до літа 2027 року.

"Гаррі є для нас провідним гравцем, він хотів перейти до Баварії, йому дуже подобається грати тут і вигравати трофеї. Він хоче ще довго грати за нас, тому ми будемо обговорювати наступні кроки. Склад команди дуже важливий. Якщо у вас є такий склад, то ви можете довше утримувати в команді старших гравців високого рівня, а Гаррі здається зовсім не старим. Він має таку якість на полі", – сказав Еберль.

Нагадаємо, що сам Гаррі Кейн не думає про те, щоб залишити Баварію та повернутися до Англії.

Раніше стало відомо, що форвард Баварії та збірної Англії побив рекорд Ерлінга Голанда та Кріштіану Роналду.