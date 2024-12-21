Айнтрахт у більшості програв Майнцу, розгромні перемоги Вердера та Гольштайна в 15 турі Бундесліги

У суботу, 21 грудня, шістьма матчами продовжився 15-й тур німецької Бундесліги з футболу.

Так, у битві претендентів на потрапляння у Лігу чемпіонів наступного сезону франкфуртський Айнтрахт поступився Майнцу, граючи у більшості з 21-ї хвилини.

В інших зустрічах Гоффенгайм програв Боруссії М, а Штутгарт несподівано програв Санкт-Паулі, Гольштайн сенсаційно розгромив Аугсбург, а Вердер переграв Уніон Берлін, піднявшись у зону єврокубків.

У заключному матчі ігрового дня один з лідерів першості та чинний чемпіон минулого сезону Баєр зіграє проти Фрайбурга.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

15 тур, 20 грудня

Айнтрахт Ф – Майнц 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 15 Сантос (аг), 0:2 – 27 Небель, 0:3 – Небель, 1:3 – 75 Крістенсен

Вилучення: 21 – Амірі

Гоффенгайм – Боруссія М 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 23 Зандер, 1:1 – 58 Крамарич (пен), 1:2 – 61 Плеа

Штутгарт – Санкт-Паулі 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 21 Еггстайн

Гольштайн Кіль – Аугсбург 5:1 (4:1)

Голи: 0:1 – 5 Клод, 1:1 – 12 Розенбом, 2:1 – 32 Гаррес, 3:1 – 35 Гаррес, 4:1 – 39 Мачіно, 5:1 – 90+1 Мачіно

Вердер – Уніон 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 13 Грюлль, 2:0 – 17 Грюлль, 2:1 – 23 Шефер, 3:1 – 45 Вайзер, 4:1 – 87 Стаге

19:30 Баєр – Фрайбург

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 грудня, відбувся центральний матч 15 туру Бундесліги, в якому мюнхенська Баварія розгромила РБ Лейпциг.