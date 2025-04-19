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Баварія розгромила Гайденгайм, РБ Лейпциг втратив очки у 30 турі Бундесліги

Олег Дідух — 19 квітня 2025, 18:42
Баварія розгромила Гайденгайм, РБ Лейпциг втратив очки у 30 турі Бундесліги

Відбулися 5 матчів у рамках 30 туру німецької Бундесліги. Баварія на виїзді розгромила Гайгенгайм і стала ще на крок ближчою до чемпіонства. РБ Лейпциг втратив очки у матчі з аутсайдером Гольштайн Кілем, а Вердер мінімально обіграв Бохум.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга
30 тур, 19 квітня

Гайденгайм – Баварія – 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 13 Кейн, 0:2 – 19 Лаймер, 0:3 – 36 Коман, 0:4 – 56 Кімміх

Вердер – Бохум – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 80 Вайзер

Вилучення: 86 Сіссоко (Бохум)

Майнц – Вольфсбург – 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 3 Арнольд, 1:1 – 37 Лі Дже Сон, 2:1 – 40 Кор, 2:2 – 89 Вавро

Фрайбург – Гоффергайм – 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 – 28 Гелер, 2:0 – 36 Доан, 2:1 – 45+2 Бультер, 2:2 – 45+5 Крамаріч, 3:2 – 57 Гелер

РБ Лейпциг – Гольштайн Кіль – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 44 Мачіно, 1:1 – 74 Шешко (з пенальті)

Сьогодні, 19 квітня, відбудеться ще один матч 30 туру Бундесліги – Уніон Берлін прийме Штутгарт. Цей матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що Вольфсбург звільнить головного тренера Ральфа Хазенхюттля.

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