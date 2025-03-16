Айнтрахт здолав Бохум у 26 турі Бундесліги

У неділю, 16 березня, трьома матчами завершиться 26-й тур німецької Бундесліги з футболу.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Айнтрахт переміг Бохум. Для "орлів" ця вікторія стала першою за чотири останні поєдинки.

Пізніше відбудуться ще два матчі, в яких Гайденгайм зіграє з Гольштайном, а Баєр проти Штутгарт у центральному матчі туру прийме Баєр.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

26 тур, 16 березня

Бохум – Айнтрахт Франкфурт 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 27 Крістенсен, 0:2 – 32 Баоя, 1:2 – 72 Гольтманн, 1:3 – 90+6 Бачуай

Гайденгайм – Гольштайн

Штутгарт – Баєр

Нагадаємо, вчора, 15 березня, відбулося 5 матчів. Варто виділити осічку Баварії, яка зіграла внічию з Уніоном.