Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Айнтрахт здолав Бохум у 26 турі Бундесліги

Олексій Мурзак — 16 березня 2025, 19:57
Айнтрахт здолав Бохум у 26 турі Бундесліги

У неділю, 16 березня, трьома матчами завершиться 26-й тур німецької Бундесліги з футболу.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Айнтрахт переміг Бохум. Для "орлів" ця вікторія стала першою за чотири останні поєдинки.

Пізніше відбудуться ще два матчі, в яких Гайденгайм зіграє з Гольштайном, а Баєр проти Штутгарт у центральному матчі туру прийме Баєр.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
26 тур, 16 березня

Бохум – Айнтрахт Франкфурт 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 27 Крістенсен, 0:2 – 32 Баоя, 1:2 – 72 Гольтманн, 1:3 – 90+6 Бачуай

  • Гайденгайм – Гольштайн
  • Штутгарт – Баєр

Нагадаємо, вчора, 15 березня, відбулося 5 матчів. Варто виділити осічку Баварії, яка зіграла внічию з Уніоном.

Айнтрахт Ф Бохум Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Гольштайн Кіль Штутгарт Гайденгайм Баєр Леверкузен

Баєр Леверкузен

Баварія знову перемогла Баєр та вийшла у чвертьфінал: огляд матчу Ліги чемпіонів
ПСЖ у серії пенальті вибив Ліверпуль, Баварія та Інтер перемогли, Трубін з Бенфікою залишили Лігу чемпіонів
Визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Кейн став найрезультативнішим англійцем в межах одного розіграшу Ліги чемпіонів
Алонсо – про можливий камбек Баєра: Важливо в це повірити

Останні новини