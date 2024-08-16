Айнтрахт домовився про трансфер захисника збірної Бельгії

Німецький Айнтрахт посилить склад захисником збірної Бельгії Артуром Теате.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо в соцмережі "Х"(Twitter).

Клуб Бундесліги заплатить французькому Ренну за гравця 16 млн євро. Ще 3 млн будуть прописані у вигляді бонусів.

Артур за Ренн грає з 2022 року. 24-річний центрбек за кар'єру також виступав у складі Генка, Стандарда, Остенде та Болоньї. На його рахунку 18 поєдинків за збірну Бельгії.

🚨🔴🦅 EXCL: Eintracht Frankfurt agree deal to sign Arthur Theate from Rennes, here we go!



Fee will be €16m plus €3m add-ons, long term deal for Theate.



Theate, on his way to medical tests in Frankfurt after Al Ittihad deal collapsed in July. pic.twitter.com/a0Vzxon2bR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2024

Нещодавно Айнтрах продав до ПСЖ за 40 млн евро захисника Вільяна Пачо.