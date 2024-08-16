Айнтрахт домовився про трансфер захисника збірної Бельгії
Артур Теат
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Німецький Айнтрахт посилить склад захисником збірної Бельгії Артуром Теате.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо в соцмережі "Х"(Twitter).
Клуб Бундесліги заплатить французькому Ренну за гравця 16 млн євро. Ще 3 млн будуть прописані у вигляді бонусів.
Артур за Ренн грає з 2022 року. 24-річний центрбек за кар'єру також виступав у складі Генка, Стандарда, Остенде та Болоньї. На його рахунку 18 поєдинків за збірну Бельгії.
Нещодавно Айнтрах продав до ПСЖ за 40 млн евро захисника Вільяна Пачо.