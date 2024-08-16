Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Айнтрахт домовився про трансфер захисника збірної Бельгії

Руслан Травкін — 16 серпня, 14:19
Айнтрахт домовився про трансфер захисника збірної Бельгії
Артур Теат
Getty images

Німецький Айнтрахт посилить склад захисником збірної Бельгії Артуром Теате.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо в соцмережі "Х"(Twitter).

Клуб Бундесліги заплатить французькому Ренну за гравця 16 млн євро. Ще 3 млн будуть прописані у вигляді бонусів.

Артур за Ренн грає з 2022 року. 24-річний центрбек за кар'єру також виступав у складі Генка, Стандарда, Остенде та Болоньї. На його рахунку 18 поєдинків за збірну Бельгії.

Нещодавно Айнтрах продав до ПСЖ за 40 млн евро захисника Вільяна Пачо.

Айнтрахт Ф Ренн Футбольні трансфери збірна Бельгії з футболу

Айнтрахт Ф

ПСЖ оформив трансфер захисника Айнтрахта за 40 млн євро
Айнтрахт переміг Штутгарт у матчі 27 туру Бундесліги

Останні новини