Вердер поступився Гоффенгайму у 22 турі Бундесліги

У неділю, 16 лютого, відбулися матчі 22 туру німецької Бундесліги.

У стартовому поєдинку ігрового дня бременський Вердер вдома поступився Гоффенгайму.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

22 тур, 16 лютого

Вердер – Гоффенгайм 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 7 Нсокі (автогол), 1:1 – 28 Штах, 1:2 – 44 Бішоф, 1:3 – 63 Орбан

Сьогодні відбудеться ще два матчі:

18:30 Айнтрахт – Гольштайн Кіль

20:30 Гайдейгайм – Майнц

Напередодні Баварія у центральному матчі туру зіграла внічию з Баєром.