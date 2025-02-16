Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вердер поступився Гоффенгайму у 22 турі Бундесліги

Олександр Булава — 16 лютого 2025, 18:28
Вердер поступився Гоффенгайму у 22 турі Бундесліги

У неділю, 16 лютого, відбулися матчі 22 туру німецької Бундесліги.

У стартовому поєдинку ігрового дня бременський Вердер вдома поступився Гоффенгайму.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
22 тур, 16 лютого

Вердер – Гоффенгайм 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 7 Нсокі (автогол), 1:1 – 28 Штах, 1:2 – 44 Бішоф, 1:3 – 63 Орбан

Сьогодні відбудеться ще два матчі:

18:30 Айнтрахт – Гольштайн Кіль

20:30 Гайдейгайм – Майнц

Напередодні Баварія у центральному матчі туру зіграла внічию з Баєром.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Вердер Бремен Гоффенгайм

Вердер Бремен

Вердер з голом Біттенкура переміг Майнц у 20 турі Бундесліги
РБ Лейпциг зробив подарунок Баварії, відібравши очки у Баєра: результати Бундесліги
Вердер програв Аугсбургу, Уніон Берлін впорався з Майнцом у 18 турі Бундесліги
Вердер відправив українського захисника в оренду у Вікторію Берлін
Баварія поступилась Майнцу, Баєр переграв Аугсбург у 14 турі Бундесліги

Останні новини