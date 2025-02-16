Вердер поступився Гоффенгайму у 22 турі Бундесліги
У неділю, 16 лютого, відбулися матчі 22 туру німецької Бундесліги.
У стартовому поєдинку ігрового дня бременський Вердер вдома поступився Гоффенгайму.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
22 тур, 16 лютого
Вердер – Гоффенгайм 1:3 (1:2)
Голи: 1:0 – 7 Нсокі (автогол), 1:1 – 28 Штах, 1:2 – 44 Бішоф, 1:3 – 63 Орбан
Сьогодні відбудеться ще два матчі:
18:30 Айнтрахт – Гольштайн Кіль
20:30 Гайдейгайм – Майнц
Напередодні Баварія у центральному матчі туру зіграла внічию з Баєром.