Гоффенгайм у гольовій перестрілці програв Вердеру, Айнтрахт здолав Хольштайн у 5 турі Бундесліги

У неділю, 29 вересня, відбулося 2 матчі у межах 5 туру німецької Бундесліги.

Суперник Динамо по Лізі Європи Гоффенгайм влаштував гольову перестрілку з Вердером, але поступився у домашньому матчі. Хеттриком за "музикантів" відзначився Стаге.

Наступний матч Гоффенгайм зіграє проти Динамо в межах основного етапу Ліги Європи.

В іншій зустрічі Айнтрахт на виїзді розібрався Хольштайном.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

5 тур, 29 вересня

Хольштайн – Айнтрахт Ф 2:4 (1:1)

Голи: 0:1 – 25 Мармуш, 1:1 – Матіно 30 (пен), 1:2 – 47 Матанович, 2:2 – 50 Матіно, 2:3 – 65 Мармуш, 2:4 – 74 Тута

Гоффенгайм – Вердер 3:4 (3:3)

Голи: 1:0 – 5 Бюлтер, 2:0 – 8 Бюлтер, 3:0 – 12 Гложек, 3:1 – 21 Малатіні, 3:2 – 26 Стаге, 3:3 – 39 Стаге, 3:4 – 49 Стаге

Вилучення: 18 Нсокі

У центральному поєдинку 5 туру дня мюнхенська Баварія зіграла бойову нічию проти Баєра.

Левенкузенці першими відкрили рахунок, але вже через 8 хвилин "червоні" зрівнялись у протистоянні. До кінця матчу команди не змогли визначити переможця, та поділили очки.