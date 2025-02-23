Баварія розбила Айнтрахт Ф, Гайденгайм зіграв унічию з Лейпцигом у 23 турі Бундесліги

У неділю, 23 лютого, трьома матчами завершиться 23-й тур німецької Бундесліги з футболу.

Зокрема, у перших двох зустрічах РБ Лейпциг зіграв унічию з Гайденгаймом, а Баварія розгромила франкфуртський Айнтрахт. Завдяки перемозі мюнхенський клуб набрав 58 балів та зберіг відрив від Баєра, у якого на 8 очок менше. Айнтрахт із 42 балами залишився 3-м.

Закриватиме програму туру поєдинок між Штутгартом та Гоффенгаймом. Наразі там перерва, а рахунок 1:0 на користь "швабів".

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

23 тур, 23 лютого

РБ Лейпциг – Гайденгайм 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – 6 Гонзак, 0:2 – 13 Пірінгер, 1:2 – 45+2 Опенда, 2:2 – 64 Шешко

Баварія – Айнтрахт Ф 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Олісе, 2:0 – 61 Іто, 3:0 – 83 Мусіала, 4:0 – 90+2 Гнабрі

Штутгарт – Гоффенгайм

Нагадаємо, у суботу, 22 лютого, в межах 23 туру німецької Бундесліги відбулося п'ять матчів.