Баєр продовжує перемагати, Вольфсбург втратив очки у грі з Бохумом у 23 турі Бундесліги

У суботу, 22 лютого, в межах 23 туру німецької Бундесліги заготовлені п'ять матчів.

Одразу чотири з них відбулися в один часовий слот. Менхенгладбахська Боруссія на своєму полі, граючи в меншості, була розгромлена Аугсбургом з рахунком 0:3 з хеттриком Алексіса Клод-Моріса.

Паралельно із цим Вольфсбург та Бохум поділили очки, Баєр не мав проблем із Гольштайн Кілем, а Майнц обіграв Санкт-Паулі.

В останньому матчі цього ігрового дня дортмундська Боруссія приймає Уніон.

Чемпіонат німеччини з футболу – Бундесліга23 тур, 22 лютого

Боруссія М – Аугсбург 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Клод-Моріс, 0:2 – 61 Клод-Моріс, 0:3 – 70 Клод-Моріс.

Вилучення: 28 Омлін (Боруссія М, пряма червона картка).

Вольфсбург – Бохум 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 50 Машович, 1:1 – 81 Сванберг.

Гольштайн Кіль – Баєр 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Шик, 0:2 – 45 Адлі.

Майнц – Санкт-Паулі 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 67 Лі Дже Сон, 2:0 – 90+5 Небель.

Боруссія Д – Уніон 2:0 (матч триває)

Голи: 1:0 – 25 Лейте (автогол), 2:0 – 40 Гірассі.

Раніше стало відомо, що Реал відмовився від трансферу гравця Баварії, у якому "бланкос" певний час були зацікавлені.