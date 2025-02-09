Гольштайн та Бохум розписали результативну нічию у матчі 21 туру

У неділю, 9 лютого, двома матчами завершиться 21 тур Німецької Бундесліги з футболу.

Зокрема, в першій зустрічі ігрового дня Гольштайн Кіль розписав результативну нічию з Бохумом. Обидва клуби наразі перебувають в зоні вильоту, маючи після цього очного протистояння аутсайдерів по 13 та 11 балів відповідно.

Закриватиме тур поєдинок між РБ Лейпцигом та Санкт-Паулі.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

21 тур, 9 лютого

Гольштайн Кіль – Бохум 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 3 Скшибскі, 1:1 – 37 Боаду, 1:2 – 39 Боаду, 2:2 – 50 Зец

РБ Лейпциг – Санкт-Паулі

Нагадаємо, у суботу, 8 лютого, програма 21 туру німецької Бундесліги продовжилася сімома матчами. Одразу шість з них пройшли одночасно.