Баєр розібрався з Фрайбургом, Штутгарт здолав Майнц у 8 турі Бундесліги

Олександр Булава — 26 жовтня 2025, 20:46
У неділю, 26 жовтня, двома матчами завершився 8 тур німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Леверкузенський Баєр у домашньому поєдинку обіграв Фрайбург. Штутгарт зміг здобути вольову перемогу над Майнцом – на гол Амірі з пенальті відповіли влучними ударами Фюріха та Ундава.

Перемога дозволила Штутгарту набрати 18 балів та піднятися на третю сходинку турнірної таблиці. Баєр з 17 очками посідає п'яту позицію.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
8 тур, 26 жовтня

Баєр Леверкузен – Фрайбург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Поку, 2:0 – 52 Тапсоба

Вилучення: 74 Лінгарт

Штутгарт – Майнц 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 41 Амірі (пен), 1:1 – 45+4 Фюріх, 2:1 – 79 Ундав

Турнірна таблиця Бундесліги

