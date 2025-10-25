Баварія та РБ Лейпциг здобули розгромні перемоги у 8 турі Бундесліги

У суботу, 25 жовтня, відбулися 5 матчів у рамках 8 туру німецької Бундесліги сезону-2025/26. Баварія в більшості на виїзді розгромила Боруссію Менхенгладбах. РБ Лейпциг познущався над Аугсбургом, також перемоги здобули Айнтрахт, Вольфсбург і Гоффенгайм.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

8 тур, 25 жовтня

Айнтрахт Франкфурт – Санкт-Паулі – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Буркхардт, 2:0 – 56 Буркхардт

Аугсбург – РБ Лейпциг – 0:6 (0:4)

Голи: 0:1 – 10 Діоманд, 0:2 – 18 Ромуло, 0:3 – 22 Нуса, 0:4 – 38 Баумгартнер, 0:5 – 56 Уедраого, 0:6 – 65 Люкеба

Боруссія Менхенгладбах – Баварія – 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 64 Кімміх, 0:2 – 69 Геррейро, 0:3 – 81 Карл

Вилучення: 19 Кастром (Боруссія Менхенгладбах)

Гамбург – Вольфсбург – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 15 Дагім

Гоффенгайм – Гайденгайм – 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 18 Асллані, 2:0 – 45+2 Ламперле

Суботній ігровий день 8 туру Бунлесліги завершиться матчем Боруссія Дортмунд – Кельн. Він розпочнеться о 19:30 за київським часом.

У п’ятницю, 24 жовтня, тур стартував з перемоги Вердера над Уніоном 1:0.