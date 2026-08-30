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Фрайбург розгромив Вердер у матчі 1-го туру Бундесліги

Олексій Мурзак — 30 серпня 2026, 19:11
Фрайбург розгромив Вердер у матчі 1-го туру Бундесліги

У неділю, 30 серпня, двома матчами завершиться програма 1-го туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2026/27.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Фрайбург вдома розгромив Вердер. У кожному з таймів господарі забили по 2 голи, на що гості змогли відповісти лише одним. Хеттриком у складі "грифів" відзначився Сузукі. 

Закриватиме тур протистояння Шальке та Аугсбурга.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
1-й тур, 30 серпня

Фрайбург – Вердер 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Сузукі, 2:0 – 45 Матанович, 3:0 – 48 Сузукі, 4:0 – 55 Сузукі, 4:1 – 76 Стальмах

  • Аугсбург – Шальке

Нагадаємо, 29 серпня Боруссія у меншості переграла Гамбург, а новачок Бундесліги Ельферсберг сенсаційно переміг Баєр.

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