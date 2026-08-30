Фрайбург розгромив Вердер у матчі 1-го туру Бундесліги

У неділю, 30 серпня, двома матчами завершиться програма 1-го туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2026/27.

Так, у першій зустрічі ігрового дня Фрайбург вдома розгромив Вердер. У кожному з таймів господарі забили по 2 голи, на що гості змогли відповісти лише одним. Хеттриком у складі "грифів" відзначився Сузукі.

Закриватиме тур протистояння Шальке та Аугсбурга.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

1-й тур, 30 серпня

Фрайбург – Вердер 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 29 Сузукі, 2:0 – 45 Матанович, 3:0 – 48 Сузукі, 4:0 – 55 Сузукі, 4:1 – 76 Стальмах

Аугсбург – Шальке

Нагадаємо, 29 серпня Боруссія у меншості переграла Гамбург, а новачок Бундесліги Ельферсберг сенсаційно переміг Баєр.