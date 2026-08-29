Новачок Бундесліги Ельферсберг сенсаційно переміг Баєр у 1-му турі

У суботу, 29 серпня, низкою матчів продовжилася програма 1-го туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2026/27.

Так, новачок елітного дивізіону Ельферсберг несподівано вдома переміг Баєр. Господарі забили два швидких голи на старті поєдинку, а на початку другої 45-хвилинки довели рахунок до розгромного. Гості прокинулися лише під кінець другої 45-хвилинки та змогла скоротити відставання до мінімального, але врятувати нічию не змогли.

У паралельних матчах Кельн розписав нічию з Гоффенгаймом, а Майнц с Падеборном.

Водночас РБ Лейпциг переграв Боруссію Менхенгладбах Юхима Коноплі, сам українець пропускав зустріч через травму, а Айнтрахт Франкфурт під кінець поєдинку втратив перемогу над Уніоном Берлін.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

1-й тур, 29 серпня

Ельферсберг – Баєр 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 8 Петков, 2:0 – 9 Кемпбелл, 3:0 – 46 Моква Нтусу, 3:1 – 77 Шик, 3:2 – 90+1 Кофане

Кельн – Гоффенгайм 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 27 Дагім, 1:1 – 51 Ель-Мала, 1:2 – 67 Кабак, 2:2 – 72 Даллінга, 3:2 – 82 Даллінга

Нереалізований пенальті: 57 – Мерштедт (Гоффенгайм)

Майнц – Падерборн 0:0

РБ Лейпциг – Боруссія М 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Баку, 2:0 – 49 Нуса, 3:0 – 66 Райц, 3:1 – 90+5 Болін

Уніон Берлін – Айнтрахт Ф 3:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 3 Латте Лат, 1:1 – 10 Ебнуталіб, 1:2 – 11 Ебнуталіб, 1:3 – 67 Ебнуталіб, 2:3 – 79 Кверфельд, 3:3 – 90+3 Скарке

19:30 Боруссія Дортмунд – Гамбург

Нагадаємо, у матчі-відкритті 1-го туру Баварія розгромила Штутгарт.