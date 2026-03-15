Майнц на виїзді обіграв Вердер у матчі 28 туру Бундесліги

У неділю, 15 березня, відбулися чергові матчі 26 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Програму ігрового дня відкривав поєдинок, у якому Вердер вдома програв Майнцу. У ще одній зустрічі Уніон Берлін на виїзді переміг Фрайбург.

Закриватимуть програму німецького вечора футболу та туру загалом Штутгарт та РБ Лейпциг.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

26 тур, 15 березня

Вердер – Майнц 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Небель, 0:2 – 52 Лі Дже Сон

Фрайбург – Уніон Берлін 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+2 Чон У Йон

Штутгарт – РБ Лейпциг

Нагадаємо, вчора, 14 березня, Баварія у дев'ятьох втримала нічию з Баєром.