Гамбург втримав перемогу над Фрайбургом, несподівана поразка Кельна від аутсайдера у Бундеслізі

У неділю, 10 травня, продовжився 33-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

У першому матчі ігрового дня Гамбург оформив валідольну домашню перемогу над Фрайбургом. Хоча саме гості перебувають у кращій ситуації в турнірній таблиці першості. Господарі поля здобули свою другу поспіль звитягу.

Тоді як Кельн вдома несподівано поступився Гайденгайму, який посідає передостанню 17-ту позицію у турнірній таблиці елітного дивізіону.

Програму туру закриє протистояння Майнц – Уніон.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

33 тур, 10 травня

Гамбург – Фрайбург 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 14 Джатта, 1:1 – 16 Матанович, 2:1 – 64 Вушкович, 3:1 – 67 Бальде, 3:2 – 87 Матанович

Кельн – Гайденгайм 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 8 Шеппнер, 1:1 – 10 Бультер, 1:2 – 28 Ібрагімович, 1:3 – 73 Шаппнер

Майнц – Уніон (20:30)

