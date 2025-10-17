Уніон без проблем переграв Боруссію Менхенгладбах у стартовому матчі 7 туру Бундесліги

У п'ятницю, матчем Уніон Берлін – Боруссія Менхенгладбах стартував 7-й тур німецької Буденсліги сезону-2025/26.

Перемогу з рахунком 3:1 святкували гравці столичного клубу. Дублем за Уніон відзначився Духі, на що Боруссія змогла відповісти лише одним голом від Табаковича. Під завісу матчу останній "цвях у труну" гостей забив Хедіра, встановивши остаточний рахунок.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

7 тур, 17 жовтня

Уніон Берлін – Боруссія Менхенгладбах 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 3 Духі, 2:0 – 25 Духі, 2:1 – 33 Табакович, 3:1 – 81 Хедіра

Раніше повідомлялося, що Менхенгладбаська Боруссія близька до підписання угоди зі спортивним директором РБ Зальцбурга Рувеном Шредером.