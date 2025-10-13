Боруссія Менхенгладбах прагне запросити спортивного директора РБ Зальцбурга

Менхенгладбаська Боруссія близька до підписання угоди зі спортивним директором РБ Зальцбурга Рувеном Шредером.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Сторони досягли згоди щодо переходу функціонера, наразі уточнюються останні деталі трансферу.

Компенсація за підписання Шредера складе 700 тисяч євро, а оголошення про нову роботу Шредера очікується вже цього тижня.

За свою кар'єру Шредер працював спортивним директором у Вердері, Майнці, Шальке, РБ Лейпцигу та РБ Зальцбургу, куди він приєднався в грудні 2024-го.

Боруссія Менхенгладбах наразі має один з найгірших стартів сезону за останні роки. Команда після 6 турів розташувалася на 17 місці в турнірній таблиці Бундесліги, маючи всього 3 очки та жодної перемоги.