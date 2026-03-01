Штутгарт розгромив Вольфсбург у матчі 24 туру Бундесліги

У неділю, 1 березня, трьома матчами завершиться програма 24 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Відкривало ігровий день протистояння, у якому Штутгарт вдома розгромив Вольфсбург. Дублем у складі "швабів" відзначився Левелінг.

Перемога дозволила команді Себастьяна Генесса набрати 46 очок та зберегти за собою четверту сходинку в турнірній таблиці першості.

Пізніше Айнтрахт прийме Фрайбург, а РБ Лейпциг на виїзді зіграє проти Гамбурга.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

24 тур, 1 березня

Штутгарт – Вольфсбург 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 21 Ундав, 2:0 – 30 Левелінг, 3:0 – 42 Левелінг, 4:0 – 90+5 Нартей

Айнтрахт – Фрайбург

Гамбург – РБ Лейпциг

Вчора, 28 лютого, Баварія здобула перемогу в запеклому дербі з Боруссією, а Баєр вирвав нічию в Майнца.