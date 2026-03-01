Штутгарт розгромив Вольфсбург у матчі 24 туру Бундесліги
У неділю, 1 березня, трьома матчами завершиться програма 24 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.
Відкривало ігровий день протистояння, у якому Штутгарт вдома розгромив Вольфсбург. Дублем у складі "швабів" відзначився Левелінг.
Перемога дозволила команді Себастьяна Генесса набрати 46 очок та зберегти за собою четверту сходинку в турнірній таблиці першості.
Пізніше Айнтрахт прийме Фрайбург, а РБ Лейпциг на виїзді зіграє проти Гамбурга.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
24 тур, 1 березня
Штутгарт – Вольфсбург 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 21 Ундав, 2:0 – 30 Левелінг, 3:0 – 42 Левелінг, 4:0 – 90+5 Нартей
- Айнтрахт – Фрайбург
- Гамбург – РБ Лейпциг
Вчора, 28 лютого, Баварія здобула перемогу в запеклому дербі з Боруссією, а Баєр вирвав нічию в Майнца.