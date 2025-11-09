Фрайбург переграв Санкт-Паулі в 10 турі Бундесліги
У неділю, 9 листопада, трьома матчами завершиться 10-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.
Так, у першому поєдинку ігрового дня Фрайбург переміг Санкт-Паулі.
Закриватимуть тур зустрічі Штутгарт – Аугсбург та Айнтрахт Франкфурт – Майнц.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
10 тур, 9 листопада
Фрайбург – Санкт-Паулі 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 40 Сузукі, 2:0 – 50 Еггештайн, 2:1 – 69 Оппі
- 18:30 Штутгарт – Аугсбург
- 20:30 Айнтрахт Ф – Майнц
Нагадаємо, вчора, 8 листопада, відбулося 5 поєдинків туру.