Фрайбург переграв Санкт-Паулі в 10 турі Бундесліги

Олексій Мурзак — 9 листопада 2025, 18:36
У неділю, 9 листопада, трьома матчами завершиться 10-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Фрайбург переміг Санкт-Паулі.

Закриватимуть тур зустрічі Штутгарт – Аугсбург та Айнтрахт Франкфурт – Майнц.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
10 тур, 9 листопада

Фрайбург – Санкт-Паулі 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Сузукі, 2:0 – 50 Еггештайн, 2:1 – 69 Оппі

  • 18:30 Штутгарт – Аугсбург
  • 20:30 Айнтрахт Ф – Майнц

Нагадаємо, вчора, 8 листопада, відбулося 5 поєдинків туру.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

