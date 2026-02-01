Боруссія Дортмунд здобула вольову перемогу над Гайденгаймом у 20 турі Бундесліги

У неділю, 1 лютого, двома матчами завершилася програма 20 туру німецької Бундесліги сезону-2025/26.

Так, у першому протистоянні ігрового дня Штутгарт з мінімальним рахунком обіграв Фрайбург.

Пізніше відбувся дещо цікавіший поєдинок, у якому Боруссія Дортмунд здобула вольову перемогу над Гайденгаймом, а справжнім рятівником для "джмелів" став Гірассі, який оформив дубль.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

20 тур, 1 лютого

Штутгарт – Фрайбург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90 Демірович

Боруссія Дортмунд – Гайденгайм 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 44 Антон, 1:1 – 45+2 Нігюс, 1:2 – 48 Нігюс, 2:2 – 68 Гірассі (пен), 3:2 – 70 Гірассі

Нереалізований пенальті: 85 – Гірассі (Боруссія Дортмунд)

Нагадаємо, вчора, 31 січня, РБ Лейпциг програв Майнцу, а Баварія втратила перемогу над Гамбургом.